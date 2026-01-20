【「花ゆめAi」Vol.87】 1月20日発売 価格：495円 【拡大画像へ】 白泉社は、「花ゆめAi」Vol.87を1月20日に発売した。価格は495円。 今号の表紙と巻頭カラーには由貴香織里氏による「伯爵カイン」新シリーズ「ゴッドチャイルド 異邦人（エトランジェ）」が登場。そのほか、「まほうのおうち」、「秘密と花園」、「犬飼くんのシッポ」、「年年百暗殺恋歌」「傾国