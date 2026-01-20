今月（1月）26日の「文化財防火デー」を前に岡山市の曹源寺で消火設備などの特別検査が行われました。 【写真を見る】「貴重な文化財を無くさないよう」文化財防火デーを前に岡山市消防局などが文化財を特別検査 特別検査が行われた岡山市中区の曹源寺は備前岡山藩主池田家の菩提寺で、境内の一部は国の史跡に指定されています。 曹源寺は1780年本堂が火事で焼失していて、きょう（20日）は岡山市と岡山市消防局