きょう（２０日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比５９２円安の５万２９９１円と４日続落。きょうは一時７００円を超える下げとなったが、下落率にすれば最大時で１．３％に過ぎない。直近４営業日続落で合計１３００円あまりの下げとなったのだが、実際はその前まで３連騰で３２００円以上も水準を切り上げていた。したがって今の段階では半値押しにも至っていない。 ここでの調整局面は、さまざまな雑音が耳に