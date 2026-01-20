1月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは332銘柄。東証終値比で上昇は90銘柄、下落は211銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが9銘柄、値下がりは60銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は900円安と大幅安に売られている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率