MLB公式サイトは19日（日本時間20日）、今季のメッツの守備に関する話題を取り上げた。カイル・タッカー外野手をドジャースにさらわれた直後に、ボー・ビシェット内野手と3年総額1億2600万ドル（約199億円）で契約。大きな動きを見せたものの、チームの課題を的確に補強したとは言い難い状況が続いている。とりわけ内野手は新顔揃いで、経験も浅い選手が複数存在。守備力改善には至っていない。 ■遊撃手