プロ野球の12球団監督会議が20日に都内で行われ、日本ハムの新庄剛志監督が自ら、近年使用されている公式球の変更について議題にあげたことを明かしました。会議を終え、囲み取材に応じた新庄監督は、記者から話し合われた内容について聞かれると、いつもの“新庄節”で応答。「ちょっと…ボール飛ばなくねぇ。もうちょっと飛ばしたいなって」と公式試合で使用されるボールについて提言したことを打ち明けました。続けて「僕たちが