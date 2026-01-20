◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(20日〜25日、東京体育館)全日本卓球選手権が20日に開幕。初日は女子シングルス1、2回戦が行われ、12歳の松島美空選手(田阪卓研)が3回戦に進出しました。2回戦から登場となった松島選手は、実業団の高杉咲希選手(トプコン)に対して、3-1(11-8、11-5、11-13、11-8)で勝利。3回戦進出を決めました。次戦は大学生の塚田桜姫選手(立命館大学)と激突します。松島選手は、世界ランク8位の松