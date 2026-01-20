プロ野球・巨人のリチャード選手が20日、ジャイアンツ球場での自主トレを公開。メンタル面の課題克服へ、サッカー・本田圭佑選手の言葉を参考にしていると明かしました。自らメンタル面に弱点があると認識しているリチャード選手。「1打席目で三振をしたら『終わったー』って感じでその後まで引きずって、地獄みたいな1日になる」と、気持ちの切り替えが課題と語ります。そんなマインドから脱却しさらなる成長を遂げるために、今オ