日用品通販のLOHACO（ロハコ by ASKUL）は20日、公式サイトを更新。同日から注文受付を再開したと発表した。【画像】注文受付を再開…ロハスのサービス・サイトの機能一覧ロハコを運営するアスクルが昨年10月にコンピューターウイルス「ランサムウェア」の攻撃を受けて、サービスを停止していた。サイトでは「このたびのランサムウェア感染によるシステム障害により、長期間にわたり多大なるご不便とご心配をおかけいたしま