立ち技格闘技「KNOCKOUT」は20日、都内で「KNOCKOUT.62」（3月14日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT―UNLIMITED女子54キロ以下契約3分3Rで鈴木万季弥（31＝KNOCKOUTクロスポイント吉祥寺）はタイソンRINA（28＝TEAMTEPPEN）と対戦する。鈴木は「女子初で注目が高くなってきているが、怖がらず、打ち合いにもっていって、年末のようなKNOCKOUTの盛り上がりを見せられるように頑張ります」と笑顔