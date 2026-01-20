全日本スキー連盟は２０日、スキージャンプとノルディック複合、距離、アルペン、フリースタイル、スノーボードのミラノ・コルティナ五輪日本代表内定選手５２人を発表した。スノーボード・アルペンの竹内智香（広島ガス）は冬季の日本女子で最多の７大会連続、ノルディック複合の渡部暁斗（北野建設）は６大会連続の代表入りとなる。ともに２０２２年北京五輪王者でスキージャンプ男子の小林陵侑（チームＲＯＹ）、スノーボー