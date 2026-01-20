自民党本部で開かれた外国人政策本部の会合＝20日午後、東京・永田町自民党の外国人政策本部（新藤義孝本部長）は20日、党本部で会合を開き、所有者不明となっている離島の国有化の検討や、外国人の土地取得などに関する新たな法的ルールの整備を促す提言を取りまとめた。社会保障制度の不適切利用の防止策や、日本語などを学ぶプログラムの創設も盛り込んだ。提言の内容は、衆院選で自民党の公約に取り入れるとしている。提言