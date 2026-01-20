ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２０日、都内で行われた１２球団監督会議に出席した。これまで２軍監督として出席してきたが、１軍監督として初登場。１２球団中では最年長監督で、これまで通りであれば座長を務めるのが慣例だったが「まずあいさつのところで座長は辞退しました」と、新監督ということもありソフトバンク・小久保監督にその座を譲ったことを明かした。他球団の監督たちとも交流し、阪神・藤川球児監督（４