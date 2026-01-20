1月18日、6人組アイドルグループ「SixTONES」の郄地優吾が情報番組『サンデージャポン』（TBS系）に出演した。番組内での“ある発言”をめぐって、SNSをざわつかせている。この日は、高市早苗首相の外交力をテーマに、首相が韓国の李在明大統領やイタリアのメローニ首相と会談した様子が紹介された。郄地は「石破さんのときとは大違いだな〜、というのが正直な感想」と、石破茂前首相の名前を出し、私見を述べた。