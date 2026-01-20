Xで公表ボクシングの前IBF世界バンタム級王者・西田凌佑（六島）が20日、自身のXを更新。19日に第2子となる女児が誕生したことを明かした。「家族も増えて、頑張る気持ちがさらに高まりました!!」と喜びをつづった。西田は20日、自身のXに赤ん坊を抱っこする写真を投稿。「1月19日に第二子となる女の子が産まれました!!家族も増えて、頑張る気持ちがさらに高まりました!!」と喜びをつづった。西田は2024年5月のプロ9戦目で