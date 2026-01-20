Samsungが次期フラッグシップシリーズ「Galaxy S26」をまもなく発表するとみられるなか、同社の公式サイトに全3モデルの製品名が誤って掲載されたと報じられています。 ↑次期モデルもこれまで通りの構成で投入へ（画像提供／Samsung）。 問題の文書は、Samsungのコロンビア向け公式サイトに掲載されたもので、現地銀行による無金利分割払いに関する案内資料です。そこには、現行モデルであるGalaxy Z Fold7やGalaxy Z Flip7