【モデルプレス＝2026/01/20】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが1月20日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】グラビア話題の44歳美人アナ「可愛さと大人の魅力が同居」美脚透ける黒タイツコーデ◆竹中知華、ミニスカ×黒タイツで美脚スラリ竹中は「おはよう今日は華華天国担当日 やたたたたたーーーー」とつづり、自身がパーソナリティを務めるラジオ