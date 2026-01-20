ドラマ『科捜研の女 ファイナル』がテレビ朝日系にて1月23日20時から放送されるのを前に、ファンミーティング《─26年分の「ありがとう」をあなたに─大感謝祭》がテレビ朝日アトリウムにて開催され、レギュラーキャストが登壇。200名の“科捜研ファン”との交流を楽しんだほか、クライマックスでは主演の榊マリコ役・沢口靖子が涙ながらに「正直な気持ちを言えば、もっと、マリコでいたかった」とファンへの手紙を読み上げた。