ももいろクローバーZが、LIVE Blu-ray & DVD『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』のリリースを記念して実施されていた「夏バカ祭」投票企画が終了。その結果となる「夏バカ祭 モノノフedit ver.」がももクロ・キングレコード・EVIL LINE RECORDSのSNS全方位でノンストップ配信スタートした。「夏バカ祭」投票企画は、ライブで披露された計169曲から“これぞももクロの夏ライブだ”という1