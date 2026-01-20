原口一博衆院議員が２０日、国会内で会見を行い、新党・中道改革連合に合流しないことを正式に表明した。次期衆院選には、政党化を目指す自身の政治団体「ゆうこく連合」から、佐賀１区で立候補する。立憲民主党・公明党の合流と新党設立の動きが明るみになって以来、自身のＸやユーチューブで、「（新党に入れば）人間のクズに成り下がる」などと連日語ってきた原口氏。この日の会見でも、「中道」の共同代表になる予定の野田