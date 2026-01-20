楽天は２０日、２月１日からの春季キャンプのメンバーを発表した。ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して加入した伊藤光捕手は２軍スタート。ベテランの岸孝之投手や、左肩手術からの復帰を目指す早川隆久投手も２軍（沖縄・久米島）メンバーに名を連ねた。ルーキーではドラフト１位・藤原聡大投手＝花園大＝、同２位・伊藤樹投手＝早大＝、同３位・繁永晟内野手＝中大＝、同６位・九谷瑠投手＝王子＝、同