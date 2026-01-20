ロックバンド・ポイズンが、経済面においてメンバー間で意見が一致しなかったとして、今年予定されていたカムバックツアーを中止した。2022年のデフ・レパードとのツアー以来となる復帰コンサートを今年予定していた同バンドだが、1983年の結成メンバーでもあるドラムのリッキー・ロケットは、ボーカルのブレット・マイケルズが大金を要求したことであきらめたと説明している。