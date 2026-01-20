「私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」──昨年末の声明から約3週間、1月20日に『FNNプライムオンライン』が女優の米倉涼子（50）が麻薬取締法違反の疑いで書類送検されていたことを報じた。2月13日に配信を控えている主演映画『エンジェルフライト THE MOVIE』公開直前での書類送検報道。この報道に同作の関係者は意外な反応を示したのだった──。【写真を見る】米倉の小学校・中学校の卒業アルバム写真。真面目で、