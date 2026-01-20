木村葵来選手 2月に開幕する、ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード日本代表に、岡山市出身の木村葵来選手が内定しました。 木村選手の母校、倉敷翠松高校で20日午前、オリンピック代表内定を祝う懸垂幕が掲げられました。 木村葵来選手は岡山市出身の21歳。2025年12月のワールドカップで2戦連続2位となるなど、結果を残し、初めてのオリンピック出場を決めました。 オリンピッ