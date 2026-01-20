20日朝、北九州市小倉北区で、ゴミ収集車と大型バイクが衝突し、バイクの男性が意識不明となっています。警察によりますと、午前8時すぎ、北九州市小倉北区東港の国道199号の交差点で、右折しようとしたゴミ収集車と反対車線を直進してきた大型バイクが衝突しました。この事故で、大型バイクを運転していた市内に住む23歳の男性が病院に搬送され、意識不明の重体となっています。ゴミ収集車を運転していた41歳の会社員の男性にケガ