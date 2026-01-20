Åß¤Î´ü´Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÐ»³Æ»¤¬ÊÄº¿¤·¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÊÄ»³´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÙ»Î»³¡£¤½¤ó¤ÊÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤ê¡¢»ö¸Î¤ËÁø¤¦¿Í¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡¢ÉÙ»Î»³¸æÅÂ¾ì¥ëー¥È¤Î±ÇÁü¡£¶¯É÷¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¤«¤¬¤ó¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Î»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÁøÆñ¤·¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤Î38ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ò6¹çÌÜÉÕ¶á¤ÇÌµ»öÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»þ´ü¡ÈÊÄ»³´ü´Ö¡ÉÃæ¤ÎÉÙ»Î»³¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤È¤È¤¤1·î