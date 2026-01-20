【新華社東京1月20日】日本の高市早苗首相は19日、今月23日に衆議院を解散すると表明した。前回の衆院選が実施された2024年10月からわずか1年余りでの解散は大きな批判を招いている。多くのアナリストは、政局の不安定化が経済の不確実性を高め、資本市場が動揺して債券と為替の「ダブル安」に見舞われるだけでなく、重要事項の審議日程が大幅に遅れ、新年度予算や多くの生活関連施策にも不確実性をもたらす可能性があるとの見方