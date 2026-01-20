引退から46年も経つが、いまだ輝きを放ち続けているアイドル・山口百恵。様々なタイプの歌手、アイドルが次々と生まれた1970年代のエンタメシーンの中でも、彼女の存在は“衝撃”だった。【画像】山口百恵さん「伝説のコンサート」写真をすべて見る21歳で「パーフェクト」な引退そして大衆は、ずっと山口百恵を諦めきれなかった。引退してからも芸能活動中と同じく、もしかしたら活動中以上に、百恵さんの姿と情報を求め続けた