元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が19日、自身のインスタグラムを更新。第1子の誕生を控え、妻でタレントの加島ちかえ（36）と共に、着々と進む“赤ちゃんお迎え”の準備風景を公開した。【写真】「幸せが溢れてる」「素敵パパ」家族車のシートで幸せそうに眠る加島ちかえをバックに笑顔の城咲仁城咲は「今日はリビング用に続き寝室用のベビーベッドを組み立ててお布団カバーなど水通ししてベビーをむかえる準備！」