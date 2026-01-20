〈「私が好きな人は三浦友和さんです」トップスター山口百恵が7歳上俳優と交際宣言→芸能界引退…“その後の人生”は〉から続く1980年、山口百恵さんが引退して4年後に長男・祐太朗が誕生。まだまだ「百恵伝説」冷めやらぬなか、報道が過熱。「百恵番」と呼ばれる記者が突撃することも多かった。【画像】山口百恵さん「伝説のコンサート」写真をすべて見る長男の入園式でカメラマンに「ビンタ事件」も…1989年4月にはこんな事