「第16回白鵬杯」をアピールする白鵬翔さん＝20日、東京都内大相撲の元横綱白鵬の白鵬翔さんが20日、主催する国際相撲大会「第16回白鵬杯」（2月7、8日・トヨタアリーナ東京）に向け、東京都内で記者会見を開き「この土俵から新しいスターが誕生すればうれしい」と期待を語った。国内外から約1700人が参加予定。大会は現役時代の2010年から行われ、昨年6月の日本相撲協会退職後では初開催。従来の少年男子に加え、「女子の部」