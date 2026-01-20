アメリカの高速道路で猛吹雪の中、100台以上の車が絡む大規模な玉突き事故がありました。中西部ミシガン州の高速道路で19日、車100台以上が絡む玉突き事故が発生し、30台以上の大型トラックも巻き込まれました。地元メディアによりますと、大勢が負傷していますが、これまでに死者の報告はないということです。事故当時、猛吹雪で視界が極端に悪くなっていたということで、AP通信は「雪のため前方の車両がほとんど見えなかった」と