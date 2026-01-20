浜岡原子力発電所をめぐる中部電力のデータ不正問題で、林社長が20日、静岡県知事に謝罪しました。中部電力の林欣吾社長：「心から深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」中部電力の林欣吾社長は20日、静岡県の鈴木康友知事を訪ね、原子力規制委員会による浜岡原発の再稼働審査で、耐震設計に関する地震データを不正に操作した問題について謝罪しました。鈴木知事は、「積み上げてきた信頼を大