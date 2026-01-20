犬がお尻を触ってほしくないときにみせるサイン 1.体の向きを変えてお尻を遠ざける 犬がお尻を触ってほしくないとき、体の向きを変えてお尻を遠ざけることがあります。 お尻を触られたことに驚いたのか、ピョンッと跳ねるように前に出たり、クルンッと高速で回転して向きを変えたりすることがあります。 目をギョッと大きくして飼い主を見たり、「触らないでよ！」と怒ったような目つきで見たりすることもあります。 お尻を