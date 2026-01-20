1月20日発売の『FLASH』の表紙・巻頭を、虹咲カリナが飾っている。【写真】美ボディ際立つ水着姿を披露したデジタル写真集表紙カット虹咲カリナは、昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組出演、アパレルのモデルなど、マルチに活躍中だ。芸能界入りのきっかけとなったTikTokのフォロワー数は現在22万人を超えるなど、話題を呼んでいる虹咲が、このたび『FLASH』の表紙巻頭