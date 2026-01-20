瀬戸内地方は寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、雪や雨の降っているところがあります。20日夜も曇りで、中国山地沿いで雪が降るでしょう。 21日も岡山県北部では断続的に雪が降り、午後は雷を伴うおそれがあります。岡山県南部でも夜は雪雲のかかるところがある見込みです。海沿いでは風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は岡山でマイナス2度、津山でマイナス3度、高松でマイナス1度の予想です。20日朝よりも大幅に低い気