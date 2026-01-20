全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町の老舗の蕎麦店『茅場町長寿庵』です。創業明治40年、地元の江戸っ子が愛したそばがき漆塗りの弁当箱のような容器がなんとも伝統を感じさせる。蓋を開けるとふわっと湯気が立って蕎麦が香った。そばがき1700円『茅場町長寿庵』そばがき1700円木の葉型の伝統模様は、そもそもは箸で取りやすいようにとのお客への気遣いか