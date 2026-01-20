LINEヤフーは、「Yahoo!検索」で提供するチャット型の「AIアシスタント」機能に、チャット履歴の閲覧機能を追加した。過去のやり取りを一覧で確認でき、会話の途中から再開できる。 チャット履歴は、最初の質問を行ったチャット開始日から3カ月分を一覧表示できる。チャット履歴は1月13日以降のものが順次表示される 今後は、会話内容を生成AIが要約し、タイトル化して一覧表示を分かりやすくする機能の提供も