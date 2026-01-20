札幌・中央警察署は2026年1月19日、不同意わいせつの疑いでイギリス国籍と中国籍を持つ自称・香港在住の男（42）を再逮捕しました。男は2025年9月4日午後9時10分ごろ、札幌市中央区北4条西6丁目の歩道で、10代後半の女性に対しわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、男と女性に面識はなく、男は1人で歩いていた女性にカタコトの日本語で話しかけたあと抱きつき、下半身を触るわいせつな行為をしたというこ