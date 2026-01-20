２月４日開幕の「さっぽろ雪まつり」に向け、大雪像の制作が進む大通会場に札幌市の秋元市長が訪れ、スタッフを激励しました。１月７日から制作がスタートしている大通会場の大雪像。４丁目のＳＴＶ広場ではおよそ５０年前、旧南茅部町で発見された国宝の中空土偶を制作しています。 秋元市長は制作スタッフに差し入れを贈呈し、激励の言葉を贈りました。（秋元市長）「ぜひ多くの人に感動を与えてくれる雪像を作っていた