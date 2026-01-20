兵庫県姫路市の集合住宅で住人の男性が何者かに刺され死亡しました。警察などによりますと午前８時すぎ、マンションの工事をしていた作業員から「若い男性が背中を刺されたと言っています」と消防に通報がありました。男性は地下の駐車場から歩いて来たとみられていますが、その後、意識を失い心肺停止の状態で病院に搬送され、約１時間半後に死亡が確認されました。警察はさきほど、死亡したのは住人の木田大助さん（３３