2024年3月に当時生後2か月の次男に対し、頭部を複数回殴る暴行を加え死亡させたとして、西宮市の40歳の男が逮捕されました。容疑を認めているということです。兵庫県警が1月20日、傷害致死の疑いで逮捕したのは西宮市西宮浜の会社員・岩井稔和容疑者（40）です。県警によると岩井容疑者は、2024年3月17日の朝、当時生後2か月だった次男の岩井磨那斗ちゃんに対し、頭部を拳で複数回殴る暴行を加え、死亡させた疑いが持たれて