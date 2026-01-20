遠隔地での地震による津波警報などでの帰宅困難者に対応する自治体のガイドラインを、政府が見直しました。2025年7月のカムチャツカ沖での地震では、広い範囲で津波警報が発表され、避難者の一時滞在先が不足したほか、長時間に及ぶ鉄道の運転見合わせで帰宅困難者が多数発生しました。このため政府は、自治体が帰宅困難者に対応するガイドラインを改定し、海外など「遠地地震」への対応を新たに盛り込みました。「柔軟に一時滞在