9年前、神奈川県の東名高速道路であおり運転をした末、一家4人を死傷させた罪などに問われた 石橋和歩被告（34）の裁判で、最高裁は石橋被告の上告を退けました。これで、石橋被告に対する懲役18年の判決が確定することになります。石橋被告は2017年、東名高速道路で一家4人が乗った車にあおり運転を繰り返して停止させ、後続のトラックの追突によって萩山嘉久さん（当時45）と妻の友香さん（当時39）を死亡させたほか、娘2人にケ