プロ野球12球団監督会議が20日開催されました。ソフトバンクの小久保裕紀監督が座長として出席しました。会議ではCS開催方式の変更、オールスターでの野手の交代の無制限化など様々な内容が議論されました。中でも大きな議論の1つとしてタイブレークの話がでました。メジャーリーグでは延長10回以降はタイブレーク形式が取られていて、ノーアウト、ランナー2塁からスタートします。今回の議題でも上がったタイブレークは昨季2軍で