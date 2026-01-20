大雪などの影響できょう、空の便は北海道の新千歳空港を発着する便を中心に欠航が相次いでいます。日本航空は午後4時の時点で64便の欠航を決定していて、およそ3800人に影響が出るということです。また、全日空は午後1時時点で56便の欠航を決めていて、およそ3900人に影響が出るとしています。全日空は、▼滑走路の状況の悪化などに伴い、急遽、遅延や欠航になる場合や、▼除雪作業などによって離陸までに時間を要する可能性もある