文化放送は20日、3月に開幕する「2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に関し、米マイアミで開催される準々決勝、決勝ラウンドを実況中継すると発表した。この日、都内の同局で定例会見を行った田中博之社長は「日本が進む可能性がある準々決勝、準決勝、決勝の3試合を完全生中継として放送いたします」。また「お仕事中でもイヤホンをはめてラジオを聞いていただくことによって、生で日本代表チームを応援できる」と