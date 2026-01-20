１８日午前９時３５分頃、新潟県新発田市滝沢の民家の敷地で、体長５０〜６０センチの子グマ１頭が目撃された。けが人は確認されていない。目撃した住人の６０歳代男性によると、子グマは自宅敷地内のサクラの木の下で見つかり、近くの茂みに逃げていった。男性は「最近は冬にもこの辺りでクマが出ており、『また来たか』と思った」と話した。現場はＪＲ月岡駅から南東に約２・３キロ。新発田署などによると、付近では１７日