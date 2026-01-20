阪神は20日、女性ファン向けイベント「TORACODAY2026」を開催することを発表した。「ハチャメチャかわいい」をテーマに、5月15〜17日の広島戦で開催される。TORACOからの声を元に選出された佐藤輝、森下、才木、木浪、近本、中野、湯浅、及川がメインビジュアルポスターに登場。15、16日の2日間に渡って限定ユニホームも配布される。