フジテレビ「ザ・共通テン！」が１６日、放送され、人気モデルの豪邸にスタジオが騒然となった。今回は芸能人のお宅のぞき見シリーズ。３人の子供がいる“タキマキ”こと滝沢眞規子（４７）の自宅がＶＴＲで紹介され、洗面所が映ると、ギャル曽根が「えっ、これ洗面所？！えっ？！」、チョコレートプラネット・松尾も「何これ？！」と絶句状態。４年前に全面リフォームした洗面所は２０畳あり、滝沢が自身で希望のデザインを描